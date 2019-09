Leipzig

Seit Mittwoch wird Angelika Schwarzer aus Leipzig vermisst. Am Freitag veröffentlichte die Polizei eine Fahndung und bittet die Öffentlichkeit damit um Hilfe bei der Suche nach der 71-Jährigen. Sie habe am 11. September gegen 15 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Stötteritzer Straße in Reudnitz-Thonberg verlassen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden, hieß es.

„Frau Schwarzer benötigt dringend Medikamente und ist größtenteils verwirrt und orientierungslos“, teilte die Polizei mit. Es müsse davon ausgegangen werden, dass ihr allein etwas zustoßen könnte. Die 71-Jährige ist 1,60 Meter groß, von schlanker Gestalt und hat ein hageres Gesicht sowie langes, braunes, gewelltes Haar. Zuletzt trug sie eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke und führte eine Handtasche mit sich.

Wer Angelika Schwarzer seit Mittwoch gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich im Polizeirevier im Leipziger Zentrum in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 9663 4224 zu melden.

Von CN