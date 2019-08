Leipzig

In Leipzig wird ein zwölfjähriges Mädchen vermisst. Selina Pfau aus Lößnig verschwand am Dienstag nach einem Termin um 16 Uhr in den Brühl Arkaden und kam anschließend nicht nach Hause. Am Mittwoch erschien das Mädchen auch nicht in der Schule, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ihr Handy sei seit Dienstagabend, 20 Uhr, ausgeschaltet. Es konnte von der Polizei zuletzt am Hauptbahnhofsvorplatz geortet werden.

Selina Pfau ist 1,52 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Sie hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild, braune, lange, wellige Haare und braune Augen. Zuletzt trug sie ein weißes T-Shirt der Marke Nike, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, weiße Adidas-Tennissocken und weiße Fila-Schuhe. Ihr scheinbares Alter wird mit 14 Jahren angegeben.

Wer Selina seit dem 20. August gesehen hat, weiß, wo sie sich aufhält oder in wessen Begleitung sie sich befindet, wird gebeten, sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

