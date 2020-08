Polizei verfolgt mutmaßlichen Fahrraddieb im Leipziger Osten

Leipzig

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb ist nach einer Verfolgungsjagd durch den Leipziger Osten am Mittwochvormittag von der Polizei gestellt worden. Den Beamten sei der Mann gegen 10.45 Uhr in der Kohlgartenstraße aufgefallen, da er auf einem neuen Fahrrad unterwegs war und ein Brecheisen aus seinem Rucksack schaute. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, flüchtete dieser auf dem Rad. Dabei fuhr er über eine rote Ampel und kam auf dem Gehweg fahrend Fußgängern gefährlich nahe. Die Polizisten stellten den 35-Jährigen schließlich. Das Stemmeisen hatte er nicht mehr bei sich, dafür wurden in seinem Rucksack diverse Schraubenschlüssel gefunden. Einen Beleg, dass ihm das Rad gehörte, konnte der Mann nicht vorweisen. Wie sich herausstellte, lagen gegen den Mann drei offene Haftbefehle vor. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. Gegen ihn wird nun überdies wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Von joka