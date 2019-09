Leipzig

Polizeibeamte haben am Montagabend in der Herrmann-Liebknecht-Straße einen 19-Jährigen mit pflanzlichen Drogen erwischt. Eigentlich hatten die Beamten ihn und einen zweiten 19-jährigen Mann nur angehalten, weil die beiden in einem PKW mit defektem Frontscheinwerfer fuhren. Dabei führten die Polizisten eine Identitätsfeststellung durch und durchsuchten die beiden jungen Männer.

29 einzeln verpackte Konsumeinheiten pflanzlicher Drogen

Der 19-Jährige trug in der Innentasche seiner Jacke 29 einzeln verpackte Konsumeinheiten einer grünen pflanzlichen Substanz bei sich. Das Mobiltelefon, das er bei sich trug, stand außerdem zur Fahndung aus.

Nach der Verständigung mit der Staatsanwaltschaft Leipzig wurde der Mann vorläufig festgenommen. Am Dienstag wurde er einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig vorgeführt. Der Richter entschied, den Haftbefehl außer Vollzug zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.

Von ps