Polizeidienststellen in Leipzig beschmiert und mit Steinen attackiert

Leipzig

Innerhalb von wenigen Stunden haben Unbekannte am Sonntagabend zwei Polizeidienststellen in der Stadt Leipzig angegriffen. Zunächst wurde kurz nach 19.30 Uhr die Außenstelle des Polizeireviers Südost im Stadtteil Connewitz mit Steinen und Flaschen attackiert. Mehrere Täter flohen wenig später in unbekannte Richtung. Die Wurfgeschosse konnten das Sicherheitsglas nicht durchschlagen. Auch die Beamten, die an dem Abend Dienst hatten, blieben unversehrt. Dennoch entstand an den Scheiben ein Schaden in unbekannter Höhe. Erst am Abend zuvor war die Dienststelle in der Wiedebachpassage bei Ausschreitungen mit Pflastersteinen attackiert worden.

Ähnliche Anschläge schon früher

In außergewöhnlich großem Umfang besprühten unbekannte Täter gegen 23.20 Uhr die Fassade der Außenstelle des Polizeireviers Südwest in Plagwitz. Auf einer Fläche von neun mal 15 Metern ist in schwarz-brauner Farbe der Schriftzug „ACAB“ hinterlassen worden. Auch weitere Bereiche des Gebäudes im Stadtteil Plagwitz und ein davor geparkter Ford wurden mit Farbe beschmiert. Wie auch in Connewitz ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch unklar. Auch diese Polizeidienststelle ist bereits mehrfach zum Ziel von Angriffen geworden. So wurden im Januar hier Fensterscheiben durch Steinwürfe beschädigt. Auch in den Jahren zuvor war es mehrfach zu ähnlichen Anschlägen gekommen.

Bei dem Anschlag auf den Polizeiposten Connewitz wurde das Sicherheitsglas beschädigt. Quelle: André Kempner

Die Behörden gehen in beiden Fällen von einem politischen Motiv der Taten aus. Daher hat nun die Soko LinX des Landeskriminalamtes Sachsen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen, teilte die Polizeidirektion am Montag mit.

Von Frank Döring