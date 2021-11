Leipzig

Im Leipziger Südwesten hat es am Freitag einen Überfall gegeben: Gegen 17.40 Uhr hat ein bewaffneter Mann ein Blumengeschäft in der Seumestraße überfallen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach hat eine Person die Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Geld gefordert. Als die Opfer zu schreien begannen, soll der Mann offenbar panisch geworden sein – den Angaben nach hat er den Laden ohne Beute verlassen.

Aus der Polizeidirektion Leipzig verlautete, dass mehrere Einsatzkräfte angerückt seien, darunter auch Beamte der Bereitschaftspolizei. Der Täter befindet sich noch auf der Flucht. Detaillierte Angaben zur Person konnte die Polizei am Abend nicht machen. Das Personal kam der Polizei zufolge mit einem Schrecken davon: Verletzt wurde niemand.

Von LVZ/flo