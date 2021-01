Leipzig

In einem Supermarkt in der Löbauer Straße in Leipzig-Schönefeld ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Raubüberfall gekommen. Ein unbekannter männlicher Täter habe gegen 17.20 Uhr die Kassiererin mit einem „schusswaffenähnlichen Gegenstand“ bedroht und Geld aus der Kasse verlangt, sagte ein Sprecher aus dem Lagezentrum der Polizei. Aus bisher nicht genau bekannten Gründen kam es nicht zu einer Geldübergabe, der Täter floh daraufhin mit mehreren gestohlenen Zigarettenschachteln in unbekannte Richtung.

Bei der Suche nach dem Verdächtigen kam es zu einem größeren Aufgebot der Polizei, auch die Kriminalpolizei und Spürhunde wurden eingesetzt. Der Verdächtige habe jedoch bislang nicht gefunden werden können, hieß am Abend.

Von CN