Leipzig

Das war alles andere als nur ein dummer Streich: Ein Unbekannter hat am Freitagmittag Steine auf eine rollende Straßenbahn der Linie 2 geworfen. Laut Polizei hatte der Täter gegen 12.30 Uhr dazu Steine aus dem Gleisbett in der Stuttgarter Allee/Ratzelstraße genommen. Wie die Einschläge an den getroffenen Scheiben zeigen, warf er dabei auch gezielt auf den Straßenbahnfahrer.

Mehrfach auf Fahrer gezielt

Durch den Bewurf sei der Mann (49) verletzt worden, habe in einem Krankenhaus versorgt werden müssen, teilte die Polizei mit. Mehrere Scheiben wurden getroffen, das Sicherheitsglas beim Fahrer hielt mindestens vier Steinen stand. Eine Fahrgastscheibe zerbarst, blieb aber in ihrer Fassung.

Der unbekannte Täter sei vor dem Eintreffen der Beamten unerkannt in Richtung Brambacher Straße geflohen, hieß es.

30.000 Euro Schaden

Der Sachschaden wurde mit etwa 30.000 Euro beziffert, die Bahnlinie soll in dem Bereich laut Zeugen mehrere Stunden stillgestanden haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

