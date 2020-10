Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Entführung in Leipzig 

Leipzig

Ein Notruf über eine mutmaßliche Entführung hat am Montagabend die Leipziger Polizei in Atem gehalten. Wie eine Behördensprecherin m Morgen danach gegenüber der LVZ erklärte, war ein Jugendlicher gegen 20 Uhr im Stadtteil Grünau als vermisst gemeldet worden. Die Beamten gingen dabei von einer Entführung aus. „Der Einsatz konnte später im Stadtteil Lindenau im Guten beendet werden“, so die Polizeisprecherin weiter. Nähere Details zum Fall sollen am Dienstagvormittag bekannt gegeben werden.

Erst vor einer Woche hatten mehrere versuchte Entführungen von Kindern die Messestadt in Atem gehalten. Damals versuchte ein Mann vor einer Kindertagesstätte und später auch vor einer Grundschule, Kinder zu kidnappen. Dies misslang. Der Tatverdächtige konnte gefasst werden und sitzt seit vergangenen Mittwoch in Untersuchungshaft.

Von Matthias Puppe