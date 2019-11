Polizeieinsatz wegen Wagenplatz in Plagwitz – Blockade der Josephstraße

Nach dem feigen Überfall auf eine Leipziger Projektentwicklerin, zu dem sich die linksextreme „Kiezmiliz“ bekannt hatte, gehen Sachsens Polizei und Justiz in die Offensive. Nach LVZ-Informationen soll eine Sonderkommission (Soko) Linksextremismus (Lex) gebildet werden. Details dazu soll es am Mittwoch in Dresden geben.