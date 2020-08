Leipzig

In den Nächten zu Donnerstag und Freitag sind eine Werkhalle in der Karl-Heine-Straße sowie ein Mehrfamilienhaus in der Arno-Nitzsche-Straße von Unbekannten mit Graffiti beschmiert worden. Nach Polizeiangaben erstreckte sich Sachbeschädigung in Plagwitz über eine Fläche von 80 Quadratmeter und verursachte einen Schaden von 5000 Euro. Der Schriftzug in Connewitz wurde in einer Größe von 0,7 Quadratmeter angebracht, der Sachschaden konnte jedoch noch nicht beziffert werden.

Der Inhalt beider Graffiti richtete sich gegen die Polizei. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

Von almu