Zu sehr aufs Gas getreten? Drogen, Alkohol, Müdigkeit? Im Leipziger Stadtgebiet war am Donnerstag viel Polizei auf der Straße und kontrollierte die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Am Völkerschlachtdenkmal waren auch Schülerpraktikanten dabei.

Bundesweit fanden am Donnerstag Verkehrskontrollen statt – auch in Leipzig am Völkerschlachtdenkmal. Quelle: Jonas Dengler