Polizeiposten in Leipzig-Connewitz erneut attackiert

Leipzig

Am Polizeiposten Wiedebach-Passage in Leipzig-Connewitz ist am Sonntagabend es erneut zu Sachbeschädigungen gekommen. Das bestätigte ein Sprecher aus dem Lagezentrum auf Nachfrage. Details konnten noch die nicht genannt werden, der Einsatz vor Ort laufe noch. Noch unbestätigten Informationen zufolge sollen Unbekannte Pflastersteine auf die Außenstelle geworfen und dabei Scheiben beschädigt haben.

Bereits bei den Ausschreitungen am Samstagabend war der Polizeiposten Ziel von Vandalismus geworden.

Von CN