Polizeiposten in Leipzig-Connewitz mit Steinen, Böllern und Farbe angegriffen

Leipzig

Der Polizeiposten in Leipzig-Connewitz ist in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, warfen mehrere Personen gegen 2.45 Uhr Pflastersteine, Böller und mit Farbe gefüllte Glaskörper gegen den Eingangsbereich des Postens in der Wiedebach-Passage. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stehe noch nicht fest. Laut Polizei soll bereits einige Stunden vorher ein Unbekannter eine leere Flasche gegen die Scheibe des Eingangsbereichs geworfen haben.

Da ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden kann, wird geprüft, ob Experten

Von joka