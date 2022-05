Leipzig

Es war gegen 14 Uhr, als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug die Dresdner Straße in Leipzig-Reudnitz in Richtung Breite Straße befuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin war auf der linken Spur unterwegs und wendete in Höhe des Kaufland-Marktes ordnungswidrig. Dabei beachtete er oder sie einen in gleicher Richtung auf dem Sonderstreifen fahrenden Linienbus nicht.

Zwei Verletzte werden in Klinik versorgt

Um den Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Busfahrer (52) eine Gefahrenbremsung ein. In dessen Folge stürzten mehrere Fahrgäste. Sieben Personen verletzten sich leicht, zwei davon mussten ambulant in einer Klinik behandelt werden.

Der Verursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Über das Kennzeichen konnte jedoch das mögliche Unfallfahrzeug identifiziert werden. Die Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes zum Verursacher und zum Unfallgeschehen dauern an, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mit.

Von LVZ