Leipzig

Leipziger Polizisten sind Mittwochmittag Zeugen eines Transporterunfalls in der Straße Am Sportforum geworden. Ein 57-Jähriger fuhr auf ein anderes Fahrzeug auf, das gerade verkehrsbedingt halten musste. Wie sich herausstellte, stand der 57-Jährige unter Drogen und durfte zudem gar nicht am Verkehr teilnehmen: Er hatte zuvor ein Fahrverbot erhalten. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Von CN