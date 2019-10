Leipzig

Bei einer Polizeikontrolle am Sonntagnachmittag in Leipzig-Wahren haben Beamte den Fahrer eines gestohlenen Fahrzeuges vorläufig festgenommen. Laut Informationen der Polizei saß der 35-jährige Mann in einem Wagen, der vor über einer Woche in Taucha samt Schlüssel entwendet wurde. An dem Fahrzeug waren falsche Kennzeichen angebracht, die ebenfalls als gestohlen gemeldet waren.

In dem Auto fanden die Beamten zudem neben vielen elektronischen Geräten weitere gestohlene Kennzeichen. Mit diesen wurde in der vergangenen Woche ein Tankbetrug im Bereich Dessau-Roßlau begangen. Der 35-Jährige hatte zudem keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er wurde vorläufig festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Von ps