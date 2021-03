Polizisten werden in Leipzig-Gohlis mit Äxten bedroht

Leipzig

Ein 41-Jähriger hat am Donnerstagmittag in Leipzig-Gohlis Polizisten mit Äxten bedroht. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hatte ein Zeuge den Mann zuvor beobachtet, wie er von einem Hinterhof in der Primavesistraße über einen Zaun auf das Nachbargrundstück kletterte. Vor Ort habe er aus einem Geräteschuppen zwei Äxte gestohlen. Anschließend soll er mit diesen um sich geschlagen und diverses Mobiliar beschädigt haben.

Als Polizisten gegen 11.20 Uhr eintrafen, seien sie von dem 41-Jährigen bedroht worden. Die Beamten hätten den Mann überwältigt. Anschließend wurde der mutmaßliche Täter in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten wurden nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine Höhe von etwa 100 Euro geschätzt. Gegen den 41-jährigen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von Johannes Angermann