Polizistin soll in Leipziger Mordermittlung Geheimnisse ausgeplaudert haben

Leipzig

Eine Polizistin aus Leipzig soll in einer Mordermittlung Interna ausgeplaudert haben. Die Staatsanwaltschaft lastet der 29-jährigen Beamtin an, das Dienstgeheimnis und die besondere Geheimhaltungspflicht verletzt zu haben. Justizangaben zufolge war die Frau vor zwei Jahren nach dem Mord an Stefan M. in Plagwitz bei den Recherchen eingesetzt. Der 34-Jährige wurde am Abend des 1. Oktober 2017 gegen 22.15 Uhr vor seinem Haus in der Eduardstraße mit Stichen am Hals tödlich verletzt. Der DHL-Mitarbeiter hatte sich auf dem Heimweg von seiner Arbeit befunden, war kurz zuvor in Schleußig aus der Bahn gestiegen und anschließend nach Hause gelaufen.

Prozess auf Februar vertagt

Die beschuldigte Polizistin soll dann Ende Oktober 2017 einer Frau in einem Restaurant unter anderem erzählt haben, dass das Mordopfer und seine Freundin zehn Jahre miteinander liiert gewesen seien und beide bei DHL gearbeitet hätten. Zudem sei ein Polizeihund bei der Spurensuche zunächst in die falsche Richtung gelaufen. Der Prozess sollte am Montag am Amtsgericht beginnen, so dessen Sprecher Stefan Blaschke. Weil noch kurzfristig Zeugen geladen werden sollten, wurde er jedoch vertagt. Neuer Termin: 26. Februar.

Verfahren noch anhängig

Der Mordfall ist noch immer nicht aufgeklärt. Wie Vanessa Fink, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, am Montag auf Anfrage mitteilte, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und „der noch immer bestehenden, inzwischen im Personalbestand etwas verkleinertenErweiterten Morduntersuchungskommission“ an. Nähere Auskünfte, insbesondere zum konkreten Ermittlungsstand und zu zukünftigen Schritten, wollte sie nicht machen.

Von Sabine Kreuz