Leipzig

Nach dem Brandanschlag auf mehrere Fahrzeuge der Deutschen Post im Leipziger Osten hat das sächsische Landeskriminalamt (LKA) die Ermittlungen übernommen. „Wir gehen von einer Brandlegung aus“, sagte Behördensprecher Tom Bernhardt am Montag auf LVZ-Anfrage. Ein politisches Motiv für den Anschlag werde nicht ausgeschlossen. Auch Verbindungen zur Blockade des DHL Hub am Flughafen Leipzig/Halle werden geprüft. „Wir sehen das immer im Kontext“, so Bernhardt. Ein Bekennerschreiben gebe es aber bisher nicht.

Zur gleichen Zeit, als ein Teil der 54 Aktivisten der Initiative #CancelLEJ noch im Polizeigewahrsam saß, gingen in der Lilienstraße am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr zwei Lieferwagen der Post in Flammen auf. Ein weiteres Fahrzeug auf dem Hof der Filiale wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. „Eintreffende Polizeibeamte konnten durch zügiges Handeln noch fünf Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich schieben, so dass weiterer Schaden verhindert werden konnte“, teilte ein Polizeisprecher am Wochenende mit. Der Schaden liegt vermutlich im hohen fünfstelligen Bereich. Das LKA sucht zu dem Anschlag nun Zeugen.

Protest für die Freilassung der Aktivisten vor der Polizeidirektion in der Dimitroffstraße. Quelle: Andre Kempner

Protest vor der Polizeidirektion

Aktivisten der Initiative #CancelLEJ hatten am Freitagabend eine Zufahrt zum DHL Hub am Leipziger Flughafen blockiert und waren anschließend in Polizeigewahrsam gekommen, da sie ihre Identität nicht preisgeben wollten. Einige von ihnen wurden mehr als 30 Stunden festgehalten. Dagegen hatte es auch Proteste und eine Solidaritätskundgebung vor der Polizeidirektion in der Dimittroffstraße gegeben. Die Polizei ermittelt nach der Blockade am Flughafen wegen Nötigung, DHL spricht von einem „Millionenschaden“

Von nöß