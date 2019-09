Leipzig

Ein Feueralarm hat in der Praxisklinik am Johannisplatz in Leipzig am Mittwochmorgen für Aufregung gesorgt. Um 9.36 Uhr schlug ein Brandmelder in dem Gebäude im Zentrum-Ost Alarm, wie die Feuerwehr auf Anfrage von LVZ.de mitteilte. Medizinisches Personal, Mitarbeiter und Patienten verließen das Haus und versammelten sich davor, wie ein Bild auf Twitter zeigte.

Feuerwehr rückte mit Großaufgebot an

Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit Entwarnung geben – es handelte sich um einen Fehlalarm. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wurde dieser durch einen technischen Defekt ausgelöst“, sagte ein Sprecher aus der Rettungsleitstelle. Der Einsatz sorgte dennoch für Aufsehen, denn die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot und zwölf Fahrzeugen zum Johannisplatz aus.

Auch ein Gefahrgutzug war vor Ort. „Dies ist aufgrund der Technik, die sich im Gebäude befindet, wie Röntgen- und anderen Strahlengeräte, bei einem Alarm so vorgesehen“, erklärte der Feuerwehr-Sprecher. Noch vor 10 Uhr konnte ein Großteil der Einsatzkräfte abrücken und das Gebäude wurde wieder freigegeben. In dem ambulanten Facharztzentrum, das verschiedene medizinische Bereiche unter einem Dach vereint, sind mehr als 80 Ärzte tätig.

Auch Feueralarm in der Hainstraße

Fast zeitgleich, um 9.42 Uhr, gab es in der Innenstadt einen weiteren Fehlalarm. Im einem Gebäude in der Hainstraße, in dem sich eine Geschäftsstelle der Sparkasse befindet, schlug ein Brandmelder im vierten Obergeschoss an. Wie sich herausstellte, wurde der Alarm durch Bauarbeiten ausgelöst. Hier war die Feuerwehr mit einem Löschzug und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Von nöß