Prozess gegen Abschiebungsgegner – Geständnis ist umstritten

Leipzig

„Ich schäme mich und möchte mich dafür entschuldigen.“ Nach den massiven Krawallen um eine Abschiebung im Juli 2019 hat einer der Festgenommenen sofort seine Beteiligung gegenüber der Polizei zugegeben. Das berichtete ein Dolmetscher am Freitag, dem zweiten Tag im Prozess um schweren Landfriedensbruch, gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung und Angriff auf Vollstreckungsbeamte, als Zeuge am Amtsgericht.

Der Dolmetscher hatte damals das Geständnis des beschuldigten Artyom K. (22) während seiner Vernehmung übersetzt. Er wisse, so der 22-Jährige, dass sein Flaschenwurf im Bereich von Eisenbahn- und Hildegardstraße „nicht gut“ war, er sei betrunken gewesen und eher zufällig hineingeraten.

Etliche Verletzte

Vor Gericht hat der Angeklagte bislang allerdings geschwiegen. Es ist noch strittig, ob er damals vorschriftsmäßig belehrt und ob seine Aussage überhaupt verwertbar ist. Zumindest war kein Rechtsanwalt anwesend. Auch der Mitangeklagte Aymen B. (26) äußerte sich bis dato nicht. Er soll sich laut Staatsanwaltschaft ebenfalls an den schweren Angriffen auf Einsatzkräfte in der Nacht zum 10. Juli 2019 beteiligt und mehrfach Steine und Flaschen auf Polizisten geworfen haben. Elf Beamte sowie weitere Personen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft verletzt; an sechs Einsatzfahrzeugen entstand knapp 20 000 Euro Sachschaden.

Der Angeklagte Aymen B. befindet sich seit sechs Monaten in Untersuchungshaft und wird hier mit Handfesseln in den Gerichtssaal gebracht. Quelle: A. Kempner

An dem Tatabend wollte eine Gruppe die Abschiebung eines Syrers verhindern. Das Fahrzeug, mit dem Polizisten ihn wegbringen wollten, wurde zunächst von Protestierenden blockiert. Dass der Syrer zwischenzeitlich in ein anderes Polizeiauto gesetzt und zum Revier Nord gefahren worden war, hatte der Großteil der Demo-Teilnehmer offenbar nicht mitbekommen.

Einsatz von Pfefferspray

Nachdem die Spontandemo gegen 1.30 Uhr für beendet erklärt wurde und die Polizei den Bereich räumen wollte, eskalierte gegen 1.45 Uhr die Situation. „Die Menge war aggressiv und laut“, berichtete ein Polizist am Freitag im Gericht. „Als die Abschiebung nicht mehr verhindert werden konnte, waren dann wir das Angriffsziel“, sagte er. Es seien massiv Steine und Flaschen geworfen worden. Einige Einsatzkräfte hätten Pfefferspray eingesetzt.

Der Angeklagte Artyom K. mit seinem Verteidiger. Vor Gericht hat sich der Angeklagte noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Quelle: A. Kempner

Zur Zahl der Demo-Teilnehmer gibt es unterschiedliche Angaben. Es sollen zeitweise bis zu 500 gewesen sein. Zum Zeitpunkt der Steinwürfe waren es nach Einschätzung eines Ordnungsamtsmitarbeiter zwischen 250 und 300. Er selbst sei nur knapp verfehlt worden, berichtete er im Gericht. „Ein Stein flog wenige Zentimeter neben meinem Gesicht vorbei. Er schlug dann in einem Polizeiauto ein. Wir hatten ja keine Schutzausrüstung“, so der 31-Jährige, der im Auftrag der Versammlungsbehörde vor Ort war.

Mit weiteren Zeugenvernehmungen wird der Prozess am 17. Februar und 2. März fortgesetzt, kündigte Richter Peter Weber an. Die Verhandlung dauert damit länger als ursprünglich geplant.

Von Sabine Kreuz