Leipzig

Um ihn dreht sich eine der größten Justizaffären Sachsens der jüngsten Zeit: Markus M. (43) sollte am Mittwochmorgen beim Prozess gegen die Leipziger Oberstaatsanwältin Elke M. (54) aussagen. Doch der wichtige Zeuge kam nicht, ließ stattdessen ein ärztliches Attest vorlegen.

Der Juristin wird von der Chemnitzer Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hatte, Rechtsbeugung, Strafvereitelung im Amt und Falschaussage vorgeworfen. Und dies, weil sie laut Anklage im Jahr 2015 in einem Rauschgiftfall das Verfahren gegen ihren Kronzeugen Markus M. eingestellt haben soll, obwohl dafür keine rechtlichen Voraussetzungen vorgelegen hätten. Leipzigs ehemals oberste Mafia-Ermittlerin ging nach eigener Aussage davon aus, dass Kollegen in Gera den Fall übernehmen und auch Anklage erheben würden. Zudem soll sie zu der Frage, ob sie bei einer Vernehmung des Kronzeugen zugegen gewesen sei, falsch ausgesagt haben. Elke M. hatte die Vorwürfe bereits zum Prozessauftakt am 25. Juni zurückgewiesen. Teilweise waren ihre Aussagen von Zeugen aus Reihen der Polizei bestätigt worden.

Nach Operation nicht reisefähig

Nun sollte Markus M. über die mehr als vier Jahre zurückliegenden Ereignisse berichten. Doch der Insider aus der Dealer-Szene hatte sich einer ärztlichen Bescheinigung zufolge einer Operation unterziehen müssen und war aus diesem Grund nicht reisefähig, teilte das Gericht zu Beginn des vierten Verhandlungstages mit. Er soll nun am 27. August befragt werden.

Zuvor steht, wie berichtet, die brisante Vernehmung des Vorsitzenden Richters jener Strafkammer auf dem Programm, durch deren Anzeige das Verfahren gegen Elke M. in Gang gekommen war. Mit ihm sei sie seit 1989 eng befreundet gewesen, so die Angeklagte am ersten Verhandlungstag. „Warum unsere Freundschaft zerbrochen ist, weiß ich bis heute nicht. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum er so mit mir umgegangen ist und es darauf anlegt, meine private und berufliche Existenz zu zerstören.“

Unklar ist, ob der Prozess länger dauert als geplant. Die 6. Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Anja Wald schlug vor, neben den ohnehin geplanten sechs Terminen vorsichtshalber weitere vier Verhandlungstage bis Anfang November einzutakten. Die Verteidigung sah eine längere Dauer des Prozesses kritisch. „Für unsere Mandantin ist das Verfahren eine große Belastung“, sagte Rechtsanwalt Curt-Matthias Engel. Am 13. August geht es weiter.

Von Frank Döring