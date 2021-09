Dresden

Tag vier im Prozess gegen Lina E.: Im Dresdner Oberlandesgericht in Dresden hat sich die Justiz am Dienstag mit einer Tat in Leipzig-Connewitz beschäftigt – der Angriff gegen den 31-jährigen Kanalarbeiter Tobias N.. Er war vor knapp drei Jahren in Connewitz angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden.

N. ist am Dienstag als Zeuge geladen. Und er erzählt, wie er am Vormittag des 8. Januars 2019 auf der Bornaischen Straße Arbeiten verrichtete: Dachrinnen reinigen und Gullideckel öffnen, um in die Kanalisation zu schauen.

Angriff aus einer Gruppe um Lina E.?

Dann sollen plötzlich fünf Vermummte vor ihm gestanden haben. Nach Ansicht der Ermittler handelt es sich um einen Teil der Gruppe um Lina E. N. meint, während des Angriffs einen osteuropäischen Akzent vernommen zu haben.

Ein Schlag traf ihn ins Gesicht, weitere gegen Hinterkopf und Rücken. Im Krankenhaus St. Georg begutachten die Ärzte sein zertrümmertes Gesicht. Später wird er in der Uniklinik operiert.

„Mit Kraft gegen die moderne Welt“

Bis heute, erzählt N., sei sein halbes Gesicht „wie taub“ und „das Auge zuckt manchmal“. Gegen die Schmerzen nehme er verschreibungspflichtige Schmerzmittel. Und wegen der Erinnerungen Antidepressiva. Als er nach vier Wochen wieder arbeiten kann, habe ihn seine Frau auf die Nachtschichten begleitet, so groß sei die Angst gewesen, dass wieder etwas passiere.

Neben Fotos des zugerichteten N. wird vor Gericht auch der mutmaßliche Grund für den Angriff gezeigt: das Foto einer Mütze, die N. zum Tatzeitpunkt trug. Auf ihr ist ein großer Vogel abgebildet. Darunter steht: „Radical warrior clothing – strength against the modern world“ („Mit Kraft gegen die moderne Welt“).

Die Mütze einer Neonazi-Marke

Die Marke der Mütze, „Greifvogel“, wurde 2013 in Sachsen von dem bekannten Neonazi Sebastian Raack gegründet. Man bekommt sie nur in einschlägigen Szeneläden. N. behauptet, sie sei ein Geschenk eines Freunds gewesen. Rechts, beteuert er, sei er seit seiner Jugend nicht mehr. Damals war er Teil der Szene und wurde einmal wegen Körperverletzung verurteilt.

So oder so wurde N. zum Ziel, weil er eine rechtsextreme Modemarke trug. Laut dem LKA-Beamten, der ihn zuerst vernahm und später als Zeuge auftritt, ist das in Leipzig nichts unübliches. Es würden häufiger „Personen zusammengeschlagen, wegen dem, was sie an haben.“ Tatsächlich wurde Ende Juli 2020 ein Mann in Connewitz beschimpft und geschlagen. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift: „Sachse ist das höchste was man auf Erden werden kann“.

„Bleib ruhig, dann passiert dir nichts“

Drei seiner Kollegen waren während des Angriffs auf N. zugegen. Einer von ihnen beschreibt am Dienstag noch den Tathergang. An fünf schwarz gekleidete, vermummte Personen erinnere er sich, darunter eine junge Frau. An ihre „jüngere Stimme“ erinnere er sich. Die Vermummten hätten ihn beiseite geschoben und gesagt: „Bleib ruhig, dann passiert dir nichts.“ Und die junge Frau über seinen Kollegen N.: „Das ist ein Nazi, der hat es verdient.“

Die Täter seien „ruhig“, „besonnen“ und „abgeklärt“ vorgegangen, so beschreibt es der Zeuge. Während die junge Frau eine Flasche Reizgas auf ihn richtete, um ihn in Schach zu halten, so erzählt er es, hätten die Männer seinen Kollegen N. zugerichtet. Als wenig später eine Straßenbahn anfuhr, seien sie weggelaufen.

Am Ende des Prozesstages soll dann noch ein brisantes Beweisstück vorgespielt werden: eine Aufnahme aus dem Smart, die im Zuge der Überwachung von Lina E. entstanden ist. Aber ihre Verteidigung beanstandet das Beweisstück. Sie fordert, es nicht vorzuspielen. Und so kommt es dann auch.

Ein Beweis, der vielleicht nicht zählt

Der Grund: Die Überwachung von Lina E. und ihrer vermeintlichen Gruppe wurde damals angeordnet, um ihnen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu überführen. Der zugehörige Paragraph 129a ermöglicht solch besondere Methoden wie das Abhören eines Autos. Kritiker nennen ihn daher auch „Schnüffelparagraph“.

Lesen Sie auch: Tag 3 im Prozess Lina E. in Dresden: Verteidigung mit Störfeuer

Im Fall des zusammengeschlagenen Kanalarbeiters geht es aber um Körperverletzung – eine Tat, für die nicht ohne weiteres Beweise per Abhörung gesammelt werden dürfen. Selbst dann nicht, wenn sich die Beweise zufällig auf einer anderen Aufnahme finden, wie es hier der Fall ist. Die Aufnahme könnte zu einem späteren Prozesstag vorgespielt werden.

Von Josa Mania-Schlegel