Am dritten Tag des Prozesses gegen Lina E. wurde eine erste Zeugin des Überfalls auf den ehemaligen Leipziger Stadtrat Enrico Böhm (NPD) befragt. E. ist angeklagt, Böhm zusammen mit drei Mittätern im Oktober 2018 vor seiner Wohnung angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Böhm selbst ist am Montag nicht im Gericht. Aber eine Anwohnerin sagte aus, zum Tatzeitpunkt auf dem Weg zu ihrem Auto vier Vermummten begegnet zu sein. Kurz darauf habe sie Schreie und Schläge vernommen und sei wieder in ihren Hauseingang geflüchtet. Von dort aus informierte sie die Polizei, die nur noch den verwundeten Enrico Böhm vorfand.

Lina E. wird eine Tat in Eisenach vorgeworfen

Anschließend wurde im Dresdner Oberlandesgericht der Kriminalkommissar geladen, der damals am Tatort ermittelte und Böhm im Krankenhaus vernahm. In Anzug und mit Aktentasche kommt er in den Gerichtssaal und erinnert sich an Böhms Aussage nach dem Angriff: Dieser habe damals von vier männlichen, aber keiner weiblichen Angreiferin gesprochen.

Der Zeuge berichtete auch von der schwarzen Plastiktüte, die man am Tatort fand. Und an der sich neben Böhms noch eine weitere DNA-Spur fand. Sie gehörte zu Gustav Justus W. – ein linker Aktivist aus Leipzig, der den Ermittlern kein Unbekannter ist. Man kenne ihn „aus der anderen Sache in Thüringen“, so der Kriminalkommissar.

Damit dürfte die Tat der sogenannten „Gruppe E.“ im Dezember 2019 gemeint sein, als Vermummte den Rechtsextremisten und Kneipeninhaber Leon Ringl im thüringischen Eisenach zusammenschlugen. Unter anderem verwendeten sie als Tatwerkzeuge Hämmer.

Die Täter, unter ihnen Lina E., flohen nach der Tat mit Autos, wurden aber gefasst. Seither sind sie polizeibekannt. Lina E. kannte die Polizei sogar schon. Die 26-Jährige wurde am Tag vor der Tat im Leipziger OBI-Baumarkt erwischt und angezeigt, als sie versuchte zwei Hämmer zu klauen.

Verteidigung von Lina E. beanstandet Verfahren

Die Verteidigung von Lina E. fällt am Montag wie schon zuvor durch vereinzelte Beschwerden am Verfahren auf, etwa an der Zeugenbefragung. Ein Beispiel: Bevor ein Zeuge vernommen wird, beschreibt der Richter den Tatort. Die Verteidigung sinngemäß: Wie sollen wir die Glaubwürdigkeit des Zeugen einschätzen, wenn man ihm vorher alles vorsagt? Die Diskussionen über das Verfahren nehmen gut die Hälfte des dritten Prozesstages ein.

Und der Richter? Er setzt sich mit fast allen Beanstandungen der Verteidigung auseinander. Sollte er daran nichts ändern, wird sich der Prozess wohl ziehen. Denn hinter den Unterbrechungen der Verteidigung kann nur Kalkül stecken: Im Falle einer Verurteilung von Lina E. könnte sie in Revision gehen – mit dem Verweis auf viele kleine Verfahrensfehler, die sie ja jedes Mal beanstandet habe.

Seit Anfang September wird der inhaftierten Leipziger Studentin Lina E. am Oberlandesgericht Dresden der Prozess gemacht. Die Bundesanwaltschaft glaubt: E. hatte eine „herausgehobene Stellung“ in der zehnköpfigen, linksextremen „Gruppe E.“, die vor drei Jahren eine Reihe an zum Teil schweren Überfällen auf Personen aus der rechten Szene verübte. Für das Verfahren sind 28 Prozesstage bis Ende Dezember angesetzt.

Von Josa Mania-Schlegel