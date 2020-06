Prozess in Leipzig: Wie eine 18-Jährige zur Prostituierten und Porno-Darstellerin wurde

Leipzig

Sie drehte Amateurpornos, bediente Freier in einem Wohnungsbordell und ließ sich für Gruppensex-Events buchen: Mit gerade mal 18 Jahren ist eine Leipzigerin 2012 in die Prostitution geraten. Jetzt, acht Jahre später, stand ihr damaliger Bekannter deshalb vor Gericht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen Marcel W. (38): Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Er gab die Taten zu.

Im März 2012 soll der gelernte Lackierer mit Samantha S., der Ex-Freundin seines Kumpels, über Facebook in Kontakt getreten sein. Bereits beim ersten Treffen kam es zwischen der Teenagerin, die damals schon einen kleinen Sohn hatte, und dem zwölf Jahre älteren Mann zum Sex. „Er hat mich gefragt, ob ich für Videos auch Sex mit anderen Männern haben würde“, erinnerte sich die heute 26-Jährige am Mittwoch im Prozess am Amtsgericht. Schließlich habe sie sich darauf eingelassen. Beim zweiten Mal mit Marcel W. lief bereits die Kamera.

Anzeige

„Es war keine Liebe“

Das Video lud er auf dem Portal „mydirtyhobby“ hoch. Die Onlinecommunity für Amateurpornos ist laut Wikipedia eine der 700 meistaufgerufenen Websites in Deutschland. Marcel W. verfügte damals bereits über einige Erfahrung in der Branche, erklärte eine 34-Jährige, die vor Samantha S. drei Jahre lang mit ihm zusammen war. „Es war keine Liebe, wir waren Geschäftspartner“, so die Blondine. Sie habe für Filme vor der Kamera gestanden und für Webcam-Shows. „Ich war damals in Ausbildung, lebte von Kindergeld“, erinnerte sie sich.

Weitere LVZ+ Artikel

Allein über das Portal seien jeden Monat um die 4000 Euro auf ihr Konto geflossen, von denen sie die Hälfte an Marcel W. zahlte, der „80 Prozent von 24 Stunden“ mit dem Management zugebracht habe. Hinzu seien Treffen mit Freiern gekommen – rund 250 in drei Jahren. „Herr W. hat mal in Berlin eine Ferienwohnung gemietet, da kamen sieben User an einem Abend“, berichtete die Frau. Sie sei auch nicht die Einzige gewesen, die für ihn anschaffen ging. „Für ihn waren wir Frauen nur Material.“

„Er hat ihre Naivität ausgenutzt“

Samantha S. soll der Angeklagte mit dem ersten Sex-Video sogar erpresst haben, so die Staatsanwaltschaft. Von diesem Vorwurf rückte Anklagevertreter Ralph Hornig am Ende aber ab, da er sich im Prozess nicht bestätigte. „Er hat ihre Naivität ausgenutzt“, so Hornig, „sie musste es über sich ergehen lassen.“

Nach ihren Schilderungen fuhr sie Marcel W. beispielsweise nach Hamburg, wo sie in einem Etablissement eine Woche lang täglich von 10 bis 2 Uhr für Freier da sein musste. Am Bodensee sei sie bei einer Sex-Party als einzige Frau dabei gewesen. Im Herbst 2012 machte Samantha S. Schluss, weil sie einen neuen Freund hatte. Anzeige erstattete sie erst 2018, da noch immer Pornos mit ihr im Internet kursierten.

Verurteilt wegen Betrugs

Richterin Ute Fritsch beließ es bei zwei Jahren Haft auf Bewährung, weil der mehrfach vorbestrafte Marcel W. sich seit acht Jahren nichts zuschulden kommen ließ. Zudem muss er 1000 Euro an den Verein „Frauen für Frauen“ zahlen. Strafbar sei, dass der Angeklagte eine Person unter 21 Jahren zur Prostitution gebracht habe. Es müsse nicht einmal Zwang vorliegen, schließlich habe Samantha S. freiwillig mitgemacht und auch davon profitiert.

Die Staatsanwaltschaft forderte hingegen zwei Jahre und zehn Monate Haft. Verteidiger Matthias Luderer plädierte auf Bewährung. Sein Mandant sei bereits im April 2019 für sein Geschäftsgebaren in der Pornobranche wegen Betrugs bestraft worden. Marcel W. hatte mehr als 21.000 Euro an Arbeitslosengeld kassiert, obwohl er da bereits sein einträgliches, aber nicht angemeldetes Sex-Gewerbe betrieb.

Von Frank Döring