Leipzig

„Ich dachte schon, jetzt knallt’s.“ Dramatik pur erlebte ein Polizist bei einer Verfolgungsjagd im Spreewald, als er den Fahrer eines in Leipzig gestohlenen Mazda 6 stoppen wollte. Der war wegen zu hohen Tempos geblitzt worden. Kurz vor der Kollision riss der Täter noch das Lenkrad herum, fuhr durch eine Senke und an dem Streifenwagen vorbei. „Ich selbst konnte nur noch eine Gefahrenbremsung machen“, schilderte der Beamte vom Polizeirevier Lübben am Montag in einem Prozess um schweren Bandendiebstahl am Landgericht Leipzig.

„Mittäter namentlich nicht bekannt“

Zwar konnte der Verdächtige damals, am 29. Januar 2018, letztlich mit dem Mazda 6 entwischen. Bei der Verfolgungsjagd war er aber zunächst in eine Sackgasse geraten, ausgestiegen und hatte dabei seine Bauchtasche mit einem Pfefferspray, einem Cuttermesser – und damit allerhand Spuren – verloren. Später wurde Zbigniew M. gefasst. Der 28-jährige gebürtige Pole räumte nun ein, dass er hochwertige Autos – vor allem Hybrid-Fahrzeuge – in Leipzig gestohlen und in sein Heimatland gebracht hat. Sein Verteidiger Andreas Junge erklärte dazu am Montag nur knapp: „Mein Mandant gibt die Tatvorwürfe vollumfänglich zu. Die Mittäter sind namentlich nicht bekannt.“

Polizei sichert DNA-Spuren

Demnach hatte Zbigniew M. gemeinsam mit Komplizen den Mazda 6 (Wert: 22 000 Euro) in der August-Bebel-Straße in Leipzig entwendet. Der ausgeschlachtete Pkw wurde am 6. Februar 2018 in Polen entdeckt – DNA-Spuren des Angeklagten wurden daran gesichert. Außerdem ließ die Bande einen 31 000 Euro teuren Toyota Hybrid in der Nacht zum 28. Januar 2018 in der Dachsstraße verschwinden. Doch beim Versuch, in der Simon-Bolivar-Straße einen weiteren Toyota zu stehlen, scheiterten die Täter. „Das Fahrzeug konnte nicht gestartet werden“, sagte Staatsanwalt Ralph Hornig. Der durch den Aufbruch angerichtete Sachschaden betrug rund 3500 Euro.

Wegen vier weiteren in Leipzig im April 2018 gestohlenen Toyota-Hybrid-Modellen stand Zbigniew M. bereits vor Gericht. Das rechtskräftige Urteil: drei Jahre und ein Monat Haft. Diese Freiheitsstrafe verbüßt der Vater eines vier Jahre alten Sohnes momentan.

Erheblich vorbestraft

Aufgrund der am Montag verhandelten Diebstahlsfälle sowie der Verfolgungsjagd im Spreewald erhöhte das Landgericht diese Sanktion und bildete eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren. „Ihr frühzeitiges Geständnis hat dabei einen beachtlichen Wert“, sagte der Vorsitzende Richter Jens Kaden. Staatsanwalt Hornig hatte vier Jahre und zwei Monate gefordert.

Zu Lasten des Angeklagten wertete die 6. Strafkammer allerdings „die hohe Professionalität“ bei der Tatausführung und das technische Equipment. Die Bandenmitglieder hatten sich in der Bornaischen Straße in Leipzig – unter falschen Namen – in einer Pension eingemietet. Dort konnten Spuren und auch spezielle Kfz-Diagnosegeräte sichergestellt werden. Zudem ist der Angeklagte, der nach 13-jähriger Schulausbildung keinen Beruf erlernt hat, bereits erheblich vorbestraft. Ein Warschauer Gericht sprach ihn unter anderem des Betruges und des Einbruchsdiebstahls schuldig.

Von Sabine Kreuz