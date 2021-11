Prozess um Leipziger Bandenkrieg vertagt - Mutmaßlicher Pistolenschütze unter Corona-Verdacht

Leipzig

Auch der zweite Startversuch ging gründlich schief: Bei der Wiederauflage des Prozesses um einen brutalen Bandenkrieg im Leipziger Osten stand ausgerechnet einer der Hauptangeklagten unter Corona-Verdacht. Daher blieb der zuständigen 3. Strafkammer des Landgerichts nichts anderes übrig, als die Hauptverhandlung nach vielen Stunden zähen Abwartens erneut zu vertagen. Ohnehin sind für den Mammutprozess mehr als 60 Termine bis Ende Dezember 2022 geplant.

Trotz Trennwänden und anderen Corona-Vorkehrungen: Der Prozess um den Bandenkrieg in Leipzig musste erneut vertagt werden. Quelle: Andre Kempner

Als es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr im Saal 115 losgehen sollte, fehlten zwei Hauptfiguren des Verfahrens. Den beiden Tunesiern Saif F. (25) und Ashraf G. (26) wirft die Staatsanwaltschaft versuchten Mord vor. Sie sollen mit mehreren Komplizen am 2. April 2020 gegen 18.30 Uhr eine Wohnung in der Sybelstraße im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz gestürmt haben, um mit einem Angriff auf Konkurrenten ihren Machtanspruch im Drogenhandel im Bereich der Eisenbahnstraße zu untermauern. Laut Anklage soll Saif F. auf den Algerier Bessem B. (19) mit einer Selbstladepistole geschossen haben, das Opfer erlitt einen Bauchdurchschuss und schwebte in Lebensgefahr. Ashraf G. habe der Staatsanwaltschaft zufolge den Tunesier Abdkader R. (28) mit einer Machete attackiert.

Fieber und Geschmacksverlust

Zunächst machte die Info die Runde, dass Saif F. zum Verhandlungstermin am Landgericht vorgeführt worden war, obwohl er in der Justizvollzugsanstalt bereits in Quarantäne gewesen sei. Reichlich absurd angesichts der einzigartigen Corona-Maßnahmen, welche die 3. Strafkammer für diesen Prozess per sitzungspolizeilicher Anordnung festgelegt hatte: So mussten sich sogar Geimpfte vor Ort einem Antigen-Schnelltest unter Aufsicht von Justizwachtmeistern unterziehen. Wie das Gericht später mitteilte, hatte der Nordafrikaner typische Symptome wie Fieber und Geschmacksverlust gezeigt. Während ein Schnelltest negativ ausfiel, war mit dem Ergebnis eines PCR-Test frühestens am Donnerstag zu rechnen. Folgerichtig durfte Saif F. den Verhandlungssaal nicht betreten und musste in seiner Zelle im Landgericht verbleiben.

Polizeieinsatz nach dem Überfall auf eine Wohnung in der Sybelstraße. Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

Auch Mitangeklagter Ashraf G. bereitete den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Er leide unter Übelkeit, hieß es, außerdem habe er in seiner Haftzelle randaliert. Bei einem heftigen Tritt gegen die Tür soll er sich sogar einen Zeh verletzt haben. Tatsächlich stellte eine Rechtsmedizinerin nach einer Untersuchung fest, dass auch dieser Angeklagte verhandlungsunfähig sei.

Mithin standen nur zwei Beschuldigte zur Verfügung: Der Iraker Mohammed Y. (36), der nach Erkenntnissen der Anklagebehörde während des Angriffs auf die Wohnung in einem Fluchtauto gewartet haben soll und deshalb der Beihilfe beschuldigt wird, sowie Wael H. (21) aus Libyen, welcher generell bestreitet, überhaupt am Tatort gewesen zu sein. Beide befinden sich nicht in Haft. Ihre Verfahren wurden nunmehr abgetrennt. Gegen sie wird zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt gesondert verhandelt.

Erster Prozess geplatzt

Dies hatte die Kammer zunächst vermeiden wollen, weil damit die umfangreiche Beweisaufnahme mit allen Zeugenvernehmungen und Bergen von Akten doppelt vorgenommen werden muss. Aber im Hinblick auf die aktuelle Corona-Situation wolle man auch die Ansteckungsgefahr verringern, erklärte der Vorsitzende Richter Bernd Gicklhorn, weil somit weniger Personen im Sitzungssaal sind. Das Hauptverfahren wird laut Plan am 8. Dezember fortgesetzt.

Bereits im April war die Verhandlung am Landgericht begonnen worden. Auch damals schon sorgte die Corona-Krise für Verzögerungen, weil einige Verteidiger einen derart großen Prozess unter Pandemie-Bedingungen für unzulässig hielten und eine Aussetzung beantragten.

Nach einigen Verhandlungstagen platzte dieser erste Prozess dann, als im Oktober bekannt wurde, dass eine am Verfahren beteiligte Jugendschöffin infolge einer fortgeschrittenen beidseitigen Schwerhörigkeit nicht mehr in der Lage sein werde, zuverlässig dem Geschehen zu folgen. Mithin steht die Strafkammer unter einem gewissen Zeitdruck. Zumal inzwischen auch das Oberlandesgericht im Zuge der Prüfung einer Haftfortdauer für die Angeklagten einen möglichst raschen Verfahrensfortschritt angemahnt hatte.

Von Frank Döring