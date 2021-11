Prozessauftakt gegen 38-Jährigen: Wurde eine Minderjährige in Leipzig vergewaltigt und die Tat gefilmt?

Leipzig

Hat ein 38-jähriger Mann seine minderjährige Freundin unter Drogen gesetzt und ihren hilflosen Zustand für sexuelle Übergriffe ausgenutzt? Die Staatsanwaltschaft geht davon aus und hat René G. wegen Vergewaltigung, illegaler Betäubungsmittelabgabe und Jugendpornografie angeklagt. Zum Prozessauftakt am Freitag am Landgericht stellte der Mann den Fall allerdings teilweise etwas anders dar.

Laut Anklageschrift lernten sich René G. und die damals 17-jährige Rafaela T. Anfang 2018 kennen und gingen eine Beziehung ein. Einige Monate später soll er ihr das erste Mal Crystal-Meth verabreicht haben. Bei insgesamt 25 Gelegenheiten zwischen Mitte und Ende 2018 habe er ihr das Rauschgift gegeben. Die Treffen fanden in ihrer Heimat in Thüringen, hauptsächlich aber in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Altlindenau statt, wohin die Teenagerin aufgrund eines Ausbildungsplatzes gezogen war.

Handy-Video von sexuellem Übergriff

Beim schwerwiegendsten Tatvorwurf geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung, die sich vermutlich am 21. September 2018 ereignet haben soll. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll René G. es ausgenutzt haben, dass sich Rafaela T. infolge des Drogenkonsums in einem komatösen Zustand befand, und sie vergewaltigt haben. Die Minderjährige sei wegen ihres Zustands nicht in der Lage gewesen, sich dem Übergriff zu widersetzen.

Zudem soll der Angeklagte ein Handy-Video von der Tat gemacht und dieses ihr auch noch per WhatsApp geschickt haben. Es war der Staatsanwaltschaft zufolge nicht das einzige Mal, dass er seine Freundin heimlich fotografierte. Auch beim Duschen, im Schlaf und bei anderen Gelegenheiten habe er Fotos gemacht und ihr eine Collage der Aufnahmen zukommen lassen.

Gemeinsam Crystal-Meth konsumiert

„Es gab nie Streit deshalb“, sagte René G. vor Gericht. Selbst nach Ende der Beziehung im Dezember 2018 hätten sie noch freundschaftlichen Kontakt miteinander gehabt. Die entstandenen Bilder und Videos seien bei diesen Treffen nie ein Thema gewesen. Rafaela T. habe sogar in einige Aufnahmen eingewilligt und auch selbst Videos gemacht. Außerdem habe er die Bilder von seiner Freundin nur mit ihr geteilt, beteuerte der Angeklagte, sie sonst niemandem geschickt. Und nach den Drogen habe sie ausdrücklich verlangt, so René G., „ich wollte, dass sie zu mir kommt, wollte sie unbedingt wiedersehen“. Aus diesem Grund hätten sie das Rauschgift gemeinsam konsumiert.

Nach seiner Schilderung sei es zu einem Streit gekommen, weil er sie vor ihren neuen Bekannten in Leipzig gewarnt habe. Da sei sie wohl auf die Idee gekommen, mit dem von ihm erstellten Video zur Polizei zu gehen und damit Ermittlungen in Gang zu setzen. Später, im August 2019 hätte sich Rafaela T. schließlich in einem längeren Facebook-Post dafür bei ihm entschuldigt. Demnach könne sie ihr Verhalten nicht mehr nachvollziehen.

Noch am Freitag vernahm die 6. Strafkammer die junge Frau, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt. Vor Gericht wurden auch ihre Facebook-Nachricht und jene Aufnahmen, welche die Staatsanwaltschaft als Jugendpornografie ansieht, in Augenschein genommen. Auf Antrag der Opfer-Anwältin schloss das Gericht dafür allerdings die Öffentlichkeit aus.

Für den Prozess sind noch zwei weitere Verhandlungstermine bis Mitte Dezember geplant.

