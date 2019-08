Leipzig

Sein Ziel hat er klar verfehlt. Vier Jahre nach einer Prügelei mit einem Radfahrer wollte der fraktionslose Leipziger Stadtrat Enrico Böhm (36) in zweiter Instanz einen Freispruch erwirken. Doch das Landgericht sprach den früheren NPD-Kreischef am Freitag wegen Nötigung, fahrlässiger und vorsätzlicher Körperverletzung schuldig. In die Strafe von zehn Monaten und zwei Wochen Haft auf Bewährung flossen zwei Alt-Urteile ein. Damit bestätigten die Berufungsrichter im Wesentlichen das Amtsgerichtsurteil vom November 2018, das von allen Seiten angefochten worden war. Böhms Lebensgefährtin Annemarie K. (33) indes wurde im Gegensatz zur ersten Instanz vom Körperverletzungsvorwurf freigesprochen.

„Da ist Gas gegeben worden“

„Beide Seiten haben damals überreagiert“, sagte der Vorsitzende Richter Klaus Kühlborn am Freitag. Vorangegangen war ein fast achtstündiger Berufungsprozess mit dem Versuch, minutiös das Agieren von Enrico Böhm als Pkw-Fahrer und von Lastenradfahrer Steffen B. aufzuklären. Allerdings liegt die Prügelei genau vier Jahre zurück. Am 2. August 2015 wollten Böhm und seine Partnerin Annemarie K. zu einer Demo. In der Sommerfelder Straße gerieten sie mit dem Radfahrer aneinander. Steffen B. (36) sagte am Freitag: „Ich war mit meiner Verlobten unterwegs. Der Pkw hat uns überholt und abgedrängt, scherte vor uns ein. Das war sehr, sehr knapp.“ Böhm indes meinte: „Der Radfahrer scherte aus, aber knapp am Auto vorbei. Er fing an zu pöbeln.“

In der Folge wollte Steffen B. beim Ampel-Stopp an der Zweinaundorfer Straße das Nummernschild von Böhms Audi fotografieren, worauf der Pkw einen Ruck nach vorn machte. „Da ist Gas gegeben worden“, sagte Richter Kühlborn. Steffen B. schlug auf die Motorhaube des Autos – die Lage eskalierte. Es sei nicht ausschließbar, dass dann „das erste Geschehen vom Radfahrer ausging“, so der Richter. Daraufhin habe Böhm zugeschlagen. „Die Schläge waren nicht von Notwehr gedeckt“, so Kühlborn.

„Im Zweifel zugunsten des Angeklagten“

In erster Instanz hatte das Amtsgericht noch für erwiesen erachtet, dass Böhm damals per Handy Verstärkung mit den Worten „Hier ist eine Schlägerei, wir machen eine Exekution und begraben sie an Ort und Stelle“ geordert habe. Die Verlobte des Radfahrers gab das zu Protokoll. Dazu hieß es nun aktuell: „Wir wissen nicht, was gesprochen wurde.“

Gleichfalls für nicht erwiesen hielt die Berufungsinstanz, dass Annemarie K. den Radfahrer geschlagen und getreten hat. „Es bestehen Zweifel. Deshalb entscheiden wir zugunsten der Angeklagten. Sie erhielt selbst frühzeitig einen Schlag und ging zu Boden“, begründete der Richter. Die Kauffrau muss wegen anderer Vergehen eine Geldstrafe zahlen. Dabei ging es um das Fahren mit einem nicht haftpflichtversicherten Pkw.

Staatsanwältin wollte höhere Strafen

Staatsanwältin Andrea Siler war bezüglich der Schuld vielmehr der Ansicht, dass Böhm und Begleiterin den Radler misshandelten. Sie beantragte für den Mediengestalter anderthalb Jahre Haft auf Bewährung und für Annemarie K. neun Monate plus zwei Wochen. Böhms Verteidiger Arndt Hohnstädter plädierte auf Freispruch: „Wir haben kein klares Bild, aber der erste Schlag ging vom Radfahrer aus.“ Auch Anwältin Ines Große wollte für Annemarie K. Freispruch. Die Angaben des Radfahrers seien „widersprüchlich und detailarm“. Gegen Steffen B. war ermittelt, das Verfahren aber eingestellt worden.

Enrico Böhm wurde noch am Tag des Vorfalls festgenommen, saß fast zwei Monate in Untersuchungshaft. Die rechtsextreme NPD und Böhm hatten sich 2016 nach Querelen getrennt. Noch ist der 36-Jährige fraktionsloser Stadtrat. Er ist massiv vorbestraft.

Von Sabine Kreuz