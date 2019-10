Leipzig

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Gruppen kam es in der Nacht zu Sonntag in der Georg-Schwarz-Straße. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, meldeten mehrere Zeugen die Vorfälle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Personen aber bereits verschwunden.

Aufgrund der Tatumstände geht die Polizei bei den Verdächtigen von Tätern mit Fußballbezug aus. Auch Pyrotechnik soll laut Polizeiangaben gezündet worden sein.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts des Landfriedensbruchs.

Von RND