Makranstädt

Auf der B87 bei Leipzig ist am Sonntag ein 44-jähriger Quadfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage von LVZ.de bestätigte, war der Mann in einer Kolonne in Richtung Sachsen-Anhalt unterwegs.

Gegen 11.20 Uhr bremste vor ihm ein Auto aufgrund der Verkehrslage ab. Der 44-jährige versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden und wich aus. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, geriet in die Böschung und überschlug sich. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Leipziger Krankenhaus gebracht, wo seine schweren Verletzungen behandelt wurden.