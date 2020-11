Leipzig

Die Verzweiflung unter den Schutzmaßnahmen-Gegnern ist am Dienstagnachmittag groß. „Mein Schlafplatz ist grade weg“, schreibt der Nutzer Ralf in die Chatgruppe. Ein anderer meint, dass Hotels gerade reihenweise „vor dem Druck der Regierung einknicken“ würden. Was war passiert?

Am Samstag wollen auf dem Leipziger Ring bis zu 20.000 Menschen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen demonstrieren – gegen Maskenpflicht, Abstände und Schließung der Gastronomie. Und viele von ihnen werden aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen. Einer der wichtigsten Anmelder, der „ Querdenken“-Gründer Michael Ballweg, kommt aus Stuttgart.

Nun sieht es aber so aus, als würden nicht alle von ihnen einen Schlafplatz bekommen. Wegen „der Größe und räumlichen Nähe der geplanten Demonstration“ kündigte die Hotelkette Motel One kurzerhand alle Buchungen für das Wochenende. In ihren Geschäftsbedingungen hält sich das Unternehmen aus München diesen Schritt „aus wichtigem Grund“ jederzeit offen. „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter steht an erster Stelle", heißt es aus der Geschäftsführung. Die drei Hotels, an der Nikolaikirche, an der Post und am Augustusplatz, wo die Demonstration stattfinden soll – sie bleiben nun leer.

B&B-Hotels nimmt nur Geschäftskunden auf

Andere Hotels gehen etwas eleganter vor. Sebastian Pauly ist seit fünf Jahren Hotelmanager des „B&B“ in der Nikolaistraße. Auch sein Haus wäre eine willkommene Absteige für Demo-Touristen. Aber auf Gäste, die wahrscheinlich Schutzmaßnahmen ablehnen, hat Pauly keine Lust. „Wenn 80 Leute ohne Maske zu uns kommen, um mir am Frühstücksbuffet ihren Attest zu präsentieren, dann ist das nicht förderlich“, so der 39-Jährige. „Für mich ist wichtig, dass wir und unsere Gäste gesund bleiben.“

Also hat Pauly entschieden: Im B&B kommt nur unter, wer aus dringenden geschäftlichen Gründen unterwegs ist. „Das kommunizieren wir schon beim Buchungsvorgang“, sagt Pauly. Die Karte fürs Zimmer gibt es nur gegen eine authentische Bescheinigung vom Arbeitgeber. Und wenn die gefälscht ist? „Das würden wir niemandem raten“, sagt Pauly, „denn das kann teuer werden.“ Die Strafen im sächsischen Bußgeldkatalog reichen bis 500 Euro – und wären dann wohl vom Gast zu tragen.

Manche Gäste lassen das aber nicht auf sich sitzen, weiß Pauly zu berichten. „Es rufen hier Leute an, die sagen, sie würden letztlich für mich demonstrieren“, so der Hotelmanager, der das völlig anders sieht. „Man kann immer auf alles schimpfen, aber ich verstehe, dass man die Pandemie und das exponentielle Wachstum eindämmen muss – und dafür auch Schließungen in Kauf nimmt.“ Wichtig sei ihm, dass er seine Angestellten weiter beschäftigen könne. „Da funktioniert das Kurzarbeitergeld super“, so Pauly.

Ministerium: Demonstrierende dürfen beherbergt werden

Der Anti-Haltung einiger Hotelketten steht die Beurteilung des sächsischen Sozialministeriums gegenüber. Denn dieses erlaubt ausdrücklich die Beherbergung von Demonstrierenden. Während touristische Reisen verboten sind, seien „geschäftlich notwendige“ und „zwingend persönliche“ Reisen erlaubt – genau wie Reisen „zur Wahrnehmung des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit“. Damit seien „Übernachtungen zur Teilnahme an angemeldeten Demonstrationen“ zulässig.

Und offenbar finden es auch nicht alle Leipziger Hotels problematisch, Gäste aufzunehmen, die von den Schutzmaßnahmen höchstwahrscheinlich nicht viel halten. „Es gibt noch genügend andere Hotels in Leipzig, hab grad gebucht“ schreibt die Nutzerin Tanja in jener Chatgruppe, in der sich die Demonstrierenden über Schlafplätze austauschen. Den Namen des Hotels nennt sie ausdrücklich nicht, genau wie alle anderen Nutzer: „Wir wollen nicht, dass das gleiche passiert wie mit Motel One.“

Dass es auch ganz ohne Hotels gehen könnte, zeigt der Kommentar eines anonymen Nutzers. Er schreibt: „Ich kann in meinem Partykeller Platz für zwei, drei Leute anbieten.“

Von Josa Mania-Schlegel