„Querdenken“-Demo in Leipzig – Polizei sucht Zeugen nach Angriff

Leipzig

Nach den Ausschreitungen am Rande der „ Querdenken“-Demonstration in Leipzig am 7. November sucht die Polizei nun in einem ersten Fall nach Zeugen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall um 12.05 Uhr an einer Unterführung am Georgi-Ring an der LVB-Zentrale. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei polizeibekannten Personen und einer Gruppe von zehn weiteren Personen gekommen.

Als die Gruppe sich zurückziehen wollte, lief das Trio hinterher und attackierte die Personen körperlich. Die Polizei geht davon aus, dass es dabei Verletzte unter den Angegriffenen gegeben habe.

Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht in dem Zusammenhang die Opfer des Angriffs sowie Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von joka