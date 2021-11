Dass eine „Querdenker“-Demonstration durch die Leipziger City zieht, konnte die Polizei am Samstag trotz eines Großaufgebots nicht verhindern, auch wegen einer Einsatzpanne in der Goethestraße. Der Fehler wird nun intern ausgewertet.

„Querdenken“-Demo: Polizei will Panne aufarbeiten und ermittelt in 48 Fällen

#0611 - „Querdenken“-Demo: Polizei will Panne aufarbeiten und ermittelt in 48 Fällen

#0611 - „Querdenken“-Demo: Polizei will Panne aufarbeiten und ermittelt in 48 Fällen