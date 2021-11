Leipzig

Am Tag nach der „Querdenker“-Demonstration auf dem Leipziger Augustusplatz, bei der es am Samstag zu handfesten Auseinandersetzungen zwischen Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen und Bereitschaftspolizisten aus dem gesamten Bundesgebiet gekommen war, hat die Polizeidirektion Leipzig eine Bilanz der Eskalation der Gewalt gezogen. Demnach registrierten die Ordnungshüter im Laufe ihres mehrstündigen Einsatzes 48 Straftaten. Sie ermitteln nun gegen 43 Tatverdächtige wegen Landfriedensbruch, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

500 Menschen vorübergehend in Gewahrsam

In einem Fall läuft auch ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt. Im Zuge von Identitätsfeststellungen nahm die Polizei etwa 500 Teilnehmer von unerlaubten Aufzügen durch Nebenstraßen vorübergehend in Gewahrsam, kontrollierte und erfasste sie. Mehr als 600 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, rund 300 Platzverweise ausgesprochen.

Am Rande einer „Querdenker"-Demonstration in Leipzig kam es am Samstag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Erlaubt waren maximal 1000 Demonstranten, es kamen aber Tausende. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray und Schlagstöcke ein.

Besonders bitter: Einem der 1500 an dem Großeinsatz beteiligten Polizisten wurde bei einer Attacke in der Goethestraße von einem Demonstranten Reizstoff unter das Visier seines Schutzhelmes gesprüht. „Dieser Beamte musste aufgrund seiner dadurch erlittenen Augenverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden“, teilte Behördensprecher Olaf Hoppe am Sonntagmittag mit. Außerdem seien fünf weitere Polizisten verletzt worden. „Sie sind aber noch dienstfähig.“

Oberbürgermeister Jung: „Nun ist die Maske gefallen!“

Wegen der in Sachsen seit Freitag geltenden Corona-Vorwarnstufe waren nur stationäre Versammlungen mit maximal 1000 Menschen gestattet. Doch am Ende erzwangen mehrere Hundert Demonstranten, darunter auch einige gewaltbereite Hooligans und ausgewiesene Rechtsextremisten, einen Aufzug durch die City. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) kritisierte die Kritiker der Pandemie-Maßnahmen für ihr Verhalten: „Nun ist die Maske endgültig gefallen! Spätestens seit Samstag muss allen klar sein, dass die sogenannte Querdenker-Bewegung nicht nur die Begleitung von rechtsextremistischen Kreisen in Kauf nimmt, sondern sich kalkuliert gewalttätig unterstützen lässt. Sie haben keinerlei Berührungsängste zur radikalen Rechten, verbündet sich sogar offen mit Neonazis. Diese unsäglichen Proteste sind antidemokratisch unterwandert, verletzen bewusst die Regeln und Gesetze und sind Ausdruck einer egoistischen, unsolidarischen Haltung. Dies ist für mich vollkommen indiskutabel.“ Die Polizistinnen und Polizisten lobte Jung für ihr „beherztes, aber besonnenes Eingreifen“. Dem schwer verletzten Beamten im Krankenhaus dankte das Stadtoberhaupt ganz besonders.

SPD-Vorsitzende: „Polizei hat unübersichtliche Lage zugelassen“

Irena Rudolph-Kokot, die Vorsitzende der Leipziger SPD, die sich am friedlichen Gegenprotest des Aktionsnetzwerks „Leipzig nimmt Platz“ beteiligt hatte, zeigte sich mit dem Polizei-Einsatz nur bedingt zufrieden. Die Einsatzkräfte seien zwar deutlich konsequenter als bei der „Querdenker“-Demo im November 2020 vorgegangen. „Allerdings gelang es den geschätzt 1500 ,Querdenkern‘ und Rechten, in die Innenstadt und an die Peripherie auszubrechen und in Kleingruppen die Gegend unsicher zu machen. Zeitweise war auch die Versammlung des DGB auf dem Augustusplatz ungesichert. Wie die Polizei eine solche unübersichtliche Lage durch das Öffnen einer Kette zulassen konnte, wird aufgeklärt werden müssen“, sagte Rudolph-Kokot, die ein „gemischtes Fazit“ zog: „Der Ring wurde nicht wieder missbraucht. Aber die zeitweiligen Aufzüge in der Innenstadt wären zu vermeiden gewesen. An vielen Stellen war es dann die Leipziger Zivilgesellschaft, die eine Platznahme verhinderte.“

Von Frank Döring und Dominic Welters