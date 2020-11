Leipzig

Bei der An- und Abreise zur Corona-Großkundgebung am Sonnabend auf dem Leipziger Augustusplatz ist es zu massenhaften Verstößen gegen die Corona-Schutz-Verordnung gekommen. „Etwa 3000 Reisende wurden über die Einhaltung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes belehrt“, teilte Behördensprecherin Yvonne Manger mit. „Gegen 32 besonders Uneinsichtige wird die Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren veranlasst.“ Nach Einschätzung der Bundespolizei reisten erkennbar rund 2500 Versammlungsteilnehmer über den Hauptbahnhof an. „Störungen und unfriedliche Aktivitäten konnten durch die Präsenz der Bundespolizei in den Zügen und auf den Bahnhöfen verhindert werden“, so Manger.

Zugänge zeitweise abgeriegelt

Die Bundespolizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen, um vor allem Anschläge auf Züge oder Anlagen der Deutschen Bahn zu verhindern sowie Überfüllungen von Zügen, Bahnhöfen oder Haltepunkten vorzubeugen. Schwerpunkt sei jedoch gewesen, Gefahren für Reisende durch Nichteinhaltung der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung auszuschließen, so Manger. Aus diesem Grund seien bei der Rückreise zeitweise Teile der Zu- und Abgänge zum Hauptbahnhof geschlossen worden. „Der Zutritt zum Hauptbahnhof und den Promenaden war jedoch jederzeit möglich“, stellte die Sprecherin klar. „An den entsprechenden Durchlassstellen wurden Personen bei Notwendigkeit zu den aktuell geltenden Hygienevorschriften belehrt und aufgefordert, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.“

Beleidigung und Widerstand

In sieben Fällen gab es Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung, wobei es um den Verdacht der Fälschung von Attesten zur Befreiung von der Maskenpflicht sowie Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geht. Außerdem wurden 32 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. „Wir blicken auf eine friedliche und geordnete Nutzung der Züge der Deutschen Bahn zurück“, konstatierte Polizeidirektor Markus Pfau. „Bei Teilen der anreisenden Versammlungsteilnehmer war jedoch die Disziplin bei der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen ausbaufähig. Meist halfen hier deutliche Ermahnungen. Gegen Unbelehrbare werden die gebotenen Maßnahmen eingeleitet.“

Von Frank Döring