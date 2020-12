Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Leipzig ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Gegen 16 Uhr kollidierte ein PKW am Sportforum mit dem Radfahrer, wie die Polizei Leipzig mitteilte. Aufgrund des Unfalls wurde der Bereich zwischen dem Cottaweg und der Leutzscher Allee stadteinwärts gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam und wann der Verkehr wieder rollt, war am frühen Abend noch unklar.

Von liko