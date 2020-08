Schwerer Unfall auf der Louise-Otto-Peters-Allee: Ein 63 Jahre alter Radfahrer ist am Montag von einem Transporter erfasst worden und musste in die Klinik eingeliefert werden.

Fahrradunfall an der Kreuzung in der Gustav-Adolf-Allee / Louise-Otto-Peters-Straße in Leipzig. Quelle: Andre Kempner