Radfahrer bei Unfall in Leipzig-Stötteritz schwer verletzt

Leipzig

Bei einem Unfall am Dienstag ist ein 20-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Zuckelhäuser Straße im Leipziger Stadtteil Stötteritz in stadteinwärtiger Richtung unterwegs.

Gegen 7.15 Uhr fuhr er neben einem Auto, das nach rechts in die Holzhäuser Straße einbiegen wollte. Dabei übersah die 46-jährige Autofahrerin den 20-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Mann stürzte von seinem Rad in die Heckscheibe, wobei er sich schwer verletzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und stationär behandelt. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 2000 Euro. Gegen die Frau wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von tsa