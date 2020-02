Leipzig

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am vergangenen Donnerstag, dem 13. Februar, im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf ereignet hat. Dort war laut einer Mitteilung der Behörde gegen 14 Uhr ein 31 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Zuvor sei der 69-jährige Fahrer eines blauen Seats von der Zeumerstraße links auf die Ossietzkystraße eingebogen, hieß es. Er habe den vorfahrtsberechtigten Radfahrer übersehen und sei daraufhin mit ihm zusammengestoßen. Der 31-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauer Straße 13 oder telefonisch unter (0341) 255 2851 oder 255 2910 zu melden.

Von CN