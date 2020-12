Leipzig

Ein 23-jähriger Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Leipzig verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kam es gegen 9.30 Uhr an der Einmündung zur Liebigstraße zu dem Unfall. Eine 36-jährige Autofahrerin bog auf die Nürnberger Straße ab, der Radfahrer war auf dem Radweg in Richtung Norden unterwegs.

Dabei übersah ihn die 36-Jährige und nahm ihm die Vorfahrt. Laut Polizei wird wegen einer fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Von liko