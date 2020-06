Radfahrer bei Zusammenstoß im Leipziger Osten schwer verletzt

Leipzig

Ein 40-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Auto im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Wagen auf der Zweinaundorfer Straße stadteinwärts und wollte gegen 17.30 Uhr nach links in die Straße Am Güterring.

Dabei übersah sie vermutlich den Mann, der ihr auf seinem E-Bike entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 40-Jährige stürzte. Seine Verletzungen mussten stationär im Krankenhaus versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von 2000 Euro. Die 78-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

