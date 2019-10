Leipzig

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeilagezentrums sagte, habe ein Autofahrer gegen 17.10 Uhr in der Uferstraße am Straßenrand gehalten. Der 34 Jahre alte Beifahrer öffnete seine Tür. In diesem Moment fuhr der 67 Jahre alte Radfahrer vorbei und stieß gegen die geöffnete Tür. Er stürzte und verletzte sich schwer. Weitere Verletzte gab es nicht.

Von CN