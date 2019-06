Leipzig

Ein 77-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag mindestens zwei Mal in der Leipziger Innenstadt über eine rote Ampel gefahren, obwohl er sich beim ersten Mal bereits verletzt hatte. Laut Polizei kontrollierten die Beamten ihn gegen 15.20 Uhr am Georgiring, da er auf Höhe der Oper über eine rote Ampel gefahren war. Er hatte jedoch Blutflecken auf dem T-Shirt sowie eine Platzwunde am Kopf und mehrere Schrammen.

Wie sich herausstellte, war er bereits eine halbe Stunde zuvor über eine rote Ampel am Goerdelerring gefahren und aufgrund der kreuzenden Autos zur Notbremsung gezwungen gewesen. Er stürzte dabei über seinen Lenker und verletzte sich. Der 77-Jährige wurde bereits im Mai dabei erwischt, als er über eine rote Ampel fuhr.

Von lcl