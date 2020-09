Leipzig

Zwei Radfahrer sind am Sonntag im Leipziger Stadtteil Grünau zusammengestoßen und haben sich dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 20-jähriger Mann mit seinem Cityrad am Nachmittag auf der Lützner Straße in Richtung Zentrum unterwegs. Gegen 17.30 Uhr wollte ein anderer, ebenfalls 20-jähriger Mann auf einem Mountainbike auf den Radweg einbiegen und achtete dabei nicht auf den Verkehr.

Es kam Zusammenstoß, bei dem beide Radfahrer stürzten und sich leicht verletzten. Der 20-Jährige auf dem Cityrad zog sich sogar eine Kopfwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen den Mountainbiker wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. An den Rädern entstand insgesamt ein Schaden von 200 Euro.

Von tsa