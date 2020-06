Leipzig

Mit Verletzungen an Kopf und Knie ist am Montagmorgen in Leipzig ein Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 64-Jährige war laut Polizeiangaben um 7.45 Uhr im Stadtteil Rückmarsdorf unterwegs. Dabei nutzte er auf der Miltitzer Straße verkehrswidrig den Radweg entgegengesetzt zur Fahrtrichtung.

Ein 92-Jähriger, der in seinem Auto aus dem Eschenweg kommend nach rechts auf die übergeordnete Miltitzer Straße abbiegen wollte, übersah den Mann und es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von anzi