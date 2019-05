Leipzig

Mit mehreren Baumaterialien auf seinem Fahrrad ist ein 34-Jähriger auf der Hermann-Liebmann-Straße in Leipzig-Volkmarsdorf unterwegs gewesen und wurde von der Polizei kontrolliert. Der Mann fuhr gegen Mitternacht ohne Licht und hatte zwei Regenrinnen in der Länge von rund 4,2 Metern mit einem Fahrradschlauch an seinem Rad festgeschnallt. Das teilten die Beamten am Dienstag mit.

Außerdem hatte der 34-Jährige ein Plastikrohr sowie zwei Bretter am Fahrradrahmen befestigt und einen Laptop im Fahrradkorb transportiert. Auf die Frage nach der Herkunft der Gegenstände konnte der Mann keine Antwort geben. Die Beamten stellten bei der Personenüberprüfung fest, dass der Radfahrer wegen Eigentums- und anderen Delikten bereits polizeibekannt war.

Aus diesem Grund äußerten die Polizisten dem Mann gegenüber ihren Verdacht, dass er die Baumaterialen gestohlen habe und beschlagnahmten die Gegenstände. Zusätzlich wurde gegen den 34-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls eröffnet.

Von fbu