Radfahrer mit 119 Tütchen Cannabis in Leipzig-Paunsdorf gestellt

Leipzig

Ein Mann in Leipzig-Paunsdorf wurde am Montagabend von der Polizei mit einer größeren Menge Drogen erwischt. Nach Angaben der Behörde fiel 36-Jährige zwei Streifenbeamten auf, weil er ihnen gegen 22.45 Uhr ohne Licht und mit einem Handy in der Hand auf der Riesaer Straße entgegenkam. Die Polizisten wendeten in ihrem Auto und forderten ihn auf, anzuhalten.

Als der Radfahrer dem nicht nachkam, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. In Höhe der Hausnummer 48 schnitten die Polizisten dem Flüchtigen auf dem Fußweg den Weg ab. Dabei stürzte der 36-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten ein Messer und 119 Tütchen, die vermutlich Cannabis in einer Menge von insgesamt 170 Gramm enthielten. Bei Drogentests wurden außerdem Spuren von Methamphetaminen und Alkohol im Kreislauf des 36-Jährigen festgestellt. Er wurde vorläufig in Polizeigewahrsam genommen.

Von tsa