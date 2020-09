Radfahrer nach Unfall im Leipziger Zentrum schwer verletzt

Leipzig

Am Dienstagnachmittag ist ein 23 Jahre alter Radfahrer mit einem Auto zusammengeprallt und ist dabei am Kopf schwer verletzt worden. Der 67-jährige Autofahrer war auf der Goethestraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er nach links auf die Richard-Wagner-Straße abbiegen wollte. Laut Polizei übersah er dabei wahrscheinlich den ihm entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Wagen zusammen.

Laut Polizei schlug der Radfahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Gegen den Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von almu